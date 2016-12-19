Ankara'da puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Osmanlıspor ile 2-2 berabere kaldı.

Cimbom 87'de 1 puanı kurtarırken, 3 maçlık galibiyet serisi Ankara'da son buldu.

Cimbom henüz 3. dakikada Yasin'in attığı golle 1-0 öne geçti. 36'da Webo skoru 1-1 yaptı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Öte yandan Galatasaray'da Serdar Aziz, 25. dakikada sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etti. Serdar'ın yerine oyuna Semih Kaya girdi.

Ankara'daki soğuk havada ve buz kaplı zeminde oynanan mücadelenin 86. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Webo, Osmanlıspor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Galatasaray bu gole 1 dakika sonra Semih Kaya ile cevap verdi. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray 30 puana yükseldi. Osmanlıspor ise puanını 23 yaptı.