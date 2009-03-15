Ankara'da puanlar paylaşıldı

Turkcell Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Ankaraspor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı..





Turkcell Süper Lig’de Ankara ASAŞ Stadı’nda oynanan maçta Ankaraspor, 2-0 öne geçtiği maçta Kayserispor'la 84. ve 90. dakikalarda yediği gollerle 2-2 berabere kaldı.



Ev sahibi Ankaraspor Murat Tosun ve Konate ile gol pozisyonu üretmeye çalışırken, Kayserispor ise Cangale ve Aghahowa ile gol bulmaya çalıştı.



İlk yarıda herkes maçın golsüz bitmesini beklerken Ankaraspor adına Bilal 35 metreden attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve devre Ankaraspor’un üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda Kayserispor ilk yarıya oranla beraberlik için pozisyonlar bulurken bunlardan hücum oyuncuları faydalanamadı.



70. dakikada Neca ile ikinci golü bulan Ankaraspor skoru 2-0’a getirdi.



Kayserispor 84. dakikada Bilal Aziz ile skoru 2-1’e getirdi.



Maçın böyle bitmesi beklenirken Kayserispor'un Arjantinli futbolcusu 90. dakikada attığı golle takımını beraberliğe taşıdı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-2 sona erdi.



Bu sonuçla Ankaraspor puanını 36’ya çıkartırken, Kayserispor ise 34 puana yükselmiş oldu.



ANKARASPOR: 2 - KAYSERİSPOR: 2

Stat: ASAŞ

Hakemler: Fırat Aydınus

Ankaraspor: Senecky, Erhan Güven, Muhammet Hanefi, Ediz Bahtiyaroğlu, Uğur Demirkol, Mehmet Çakır (Dk. 74 Umut Sözen), Hürriyet, Adem Koçak, Bilal (Dk. 84 Meye), Murat Tosun, Konate (Dk. 62 Neca)

Kayserispor: Hamidou, Ali Turan, Aydın, Eren Güngör, Toledo, Mehmet Eren, Saidou (Dk. 64 Turgay Bahadır), Abdullah Durak (Dk. 55 Bilal Aziz), Furkan, Cangele, Aghahowa (Dk. 74 Purovic)

Goller: Dk. 45 Bilal ve Dk. 70 Neca (Ankaraspor), Dk. 84 Bilal Aziz ve Dk. 90 Cangale (Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 42 Ediz Bahtiyaroğlu (Ankaraspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



19. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Mehmet Eren'in vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla direğin yanından kornere çıktı.



27. dakikada Bilal'in pasıyla müsait durumda topla buluşan Murat Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



41. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Toledo'nun vuruşunda, kaleci Senecky meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



45. dakikada Ankarasporlu Bilal, yaklaşık 35 metreden yaptığı şık vuruşla, topu kaleci Hamidou'nun üzerinden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Ankaraspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



İKİNCİ YARI



52. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Saidou'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



54. dakikada Ediz Bahtiyaroğlu'nun kısa düşen geri pasında araya giren Cangele'nin kaleciden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.



58. dakikada Mehmet Çakır'ın sağ taraftan yaptığı ortada kaleci Hamidou, uygun durumdaki Konate'den önce uzanarak topu çeldi ve mutlak bir golü önledi.



64. dakikada Mehmet Çakır'ın yaptığı ortada ceza alanı içinde uygun durumda topla buluşan Neca'nın plase vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



70. dakikada orta sahadan aldığı pasla Kayserispor ceza alanına giren Neca, yaptığı düzgün vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 2-0



71. dakikada Murat Tosun'un ara pasında topla buluşan Hürriyet'in, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



76. dakikada Erhan Güven'in sağ taraftan yaptığı ortada arka direkte Murat Tosun'un gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



84. dakikada Cangele'nin vuruşunda kaleci Senecky'den dönen topu önünde bulan Mehmet Eren, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1



90. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Cangele'nin vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Senecky'yi yanıltarak ağlara gitti: 2-2



Karşılaşma, 2-2 berabere tamamlandı.