Ankara'da polise saldırı

Altındağ ilçesinde Kale Sokak'ta uygulama yapan polis ekibine uzun namlulu silahla ateş açıldı.
Altındağ Kale Mahallesi'nde uyuşturucu satıcıları arasında çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine uzun namlulu silahlar ateş açması üzerine Özel Harekat Polisleri bölgeye sevk edildi.
Çatışmanın ardından 3 kişi otomobille kaçmaya çalıştı. Otomobili takibe alan polis ekipleri kovalamaca sonrası otomobilde bulunan 3 kişiyi yakaladı.
Polis ekipleri çatışma sonrası yaya olarak kaçan 2 kişiyi yakalamak için Kale Mahallesi'nde geniş çaplı operasyon başlattı. Polis ekiplerinin 3 kişiyi yakaladığı otomobilde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi