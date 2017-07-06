Ankara’da polis müdahalesi; 26 kişi gözaltına alındı

Ankara'da basın açıklaması yapan gruba polis müdahale etti. 26 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Caddesi'nde toplanarak, 120 gün önce açlık grevi başlatan ve şu an tutuklu olarak yargılanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek vermek için bir araya gelen gruba polis müdahale etti. 26 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın tutuklu bulunmasına tepki göstermek ve onların yaşam hakkını savunmak gerekçesiyle Sakarya Caddesi'nde bir araya gelen grup basın açıklaması yapmaya başladı.

Basın açıklamasına müdahale den polis, 13’ü kadın 26 kişiyi gözaltına aldı. tarafından yere yatırılıp plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı.