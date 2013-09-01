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Ankara'da polis müdahalesi

Polis göstericilere 22.20’de gruba tayzikli su ve TOMA’larla müdahale etti

01 Eylül 2013 11:39

Gezi Parkı eylemlerine destek amacıyla Kennedy Caddesi’nda toplanan 25-30 kişilik gruba polis müdahale etti.

Hürriyet gazetesinden Ender Baykuş ve Mert Gökhan Koç'un haberine göre,  Saat 22.00’da caddede toplanan gruba polis yolu kapatmamaları ve dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Göstericilerin dağılmaması üzerine polis, 22.20’de gruba tayzikli su ve TOMA’larla müdahale etti. Müdahalenin ardından grup ara sokaklara kaçarak dağıldı. Polis ekipleri, eylemin ardından caddede bekleyişlerini sürdürdü.

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