Ankara'da polis müdahalesi

Ankara'nın Yeni Mahalle İlçesi'ndeki ağaçların Yeni Mahalle - Şentepe teleferik çalışması nedeniyle kesilmesine tepki gösteren vatandaşlar, Yunus Emre kavşağında toplandı.

Yaklaşık 200 kişi, 50 yıllık ağaçların kesilmesine karşı çıktı, belediyenin ağaçların kesildiği alanı tahta paravanla kapatması üzerine, paravanın üzerini pankart ve yazılarla doldurdu.

Kavşakta toplanan vatandaşlara polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ederken, vatandaşlar 'Polis simit sat onurlu yaşa' ve 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' sloganları attı.

Polisin müdahalesi sonrasında dağılan vatandaşlar, bugün saat 21:00'da Yunus Emre Meydanı'nda buluşma kararı aldı.