Ankara'da polis, TOMA'larla eylemcilere müdahale etti

Ankara Kızılay'da, yaklaşık 3 bin kişilik bir grup ile polis karşı karşıya geldi. Polis, yürüyüş yapmak isteyen gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Taksim Gezi Parkı'na destek eylemlerinde gergin anlar yaşandı.

Kuğulu Park'tan Kızılay'a gitmeye çalışan yaklaşık 3 bin kişilik gösterici grupla polis, Kennedy Caddesi üzerinde karşı karşıya geldi.

Polis, göstericilerle ABD Büyükelçiliği, Meclis ve bakanlıklar arasında barikat kurarken, grup TOMA’ların caddeden ayrılmasını talep etti.

2 TOMA aracıyla eylemci grup arasında yaklaşık 300 metrelik bir mesafe oluştu ve göstericiler sloganlar eşliğinde polise havai fişek ve sis boması attı.

Aynı zamanda TOMA'ların üzerine çıkan ve Türk bayrağı asan göstericiler olduğu görülürken, bir TOMA'nın etrafı tamamen eylemciler tarafından sarıldı. Bir süre beklemede kalan polis, saat 01.20 sıralarında gruba müdahale etti.

Biber gazı ve tazyikli suyla yapılan müdahale sonrası grup Atatürk Bulvarı'na geri çekildi.

Bir süre daha devam eden olaylar, gece saatlerinde sona erdi.



TOMA'nın önüne yattı



Bu arada, Kızılay'da ilginç görüntüler de yaşandı.

Eylemciler arasından ayrılan 2 vatandaş polislerin üzerine doğru yürüdü. Ellerini havaya kaldıran ve birisinde şemsiye olduğu görülen 2 kişinin üzerine bu sırada TOMA'lardan tazyikli su sıkıldı.

Eylemcilerden birisi yere yatarak TOMA'nın eylemci grubun üzerine gitmesine engel olmaya çalıştı.



İlk müdahale



Kızılay Meydanı'nda polisin ilk müdahalesi saat 22.20 sularında oldu.

5 bin kişilik bir grup, Tunalı Hilmi Caddesi'nden, emniyetin gösterilere izin vermeyeceğini açıkladığı Kızılay'a yürümek istedi. Polis, iki kez dağılmaları yönünde uyardığı gruba müdahale etti.

Tazyikli su ve biber gazıyla dağıtılan grup ara sokaklara kaçarken, polis göstericilerin kurduğu barikatı yıktı.