Ankara'da polisin attığı biber gazı kapsülleri evlere girdi!

Ankara’da Dikmen Caddesi’nde toplanıp Kızılay’a yürümek isteyen göstericiler polisin sabaha kadar süren müdahalesiyle dağıtıldı. Atılan gaz kapsülleri pencerelerden evlerin içine girince Dikmen sakinleri isyan etti.

Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve Türkiye’nin 79 iline yayılan protestoların 25. gününde gece geç saatlerde Ankara Dikmen Caddesi’nde toplanan göstericilere polis, basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, olaylar sırasında 10 yaşındaki Alperen isimli bir çocuğun da gözaltına alındığını öne sürdü.

Dikmen Caddesi’nde toplanan ve Kızılay’a yürümek isteyen yaklaşık 5 bin kişilik grup, “Her Yer Taksim Her Yer Direniş”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza” sloganları attı. Polis, TOMA ve Akrep tipi araçlarla göstericilere tazyikli suyla müdahale etti. Polisin müdahalesine rağmen sabah saatlerine kadar göstericiler Dikmen Caddesi’nden ayrılmadı. Zaman zaman barikat kurarak caddeyi trafiğe kapamaya çalışan grup, polisin basınçlı su ve biber gazlı müdahalesiyle karşılaştı. Sabah saatlerine kadar cadde üzerinde devam eden müdahale, barikatın dağıtılmasının ardından ara sokaklarda sürdü.



Apartmanlara biber gazı girdi



Müdahale sırasında atılan biber gazı kapsüllerinden bazıları doğrudan civardaki apartmanların camlarından içeri girdi. Evlerinde oturan, eylemlere hiç katılmayan vatandaşlar camlara çıkarak isyan etti. Vatandaşlar evlerde bebeklerin, küçük çocukların, yaşlıların, hastaların da kullanılan yoğun gazdan etkilendiğini söyledi.

Polisin müdahalesinden görev yapan basın mensupları da etkilendi. En az 3 göstericinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Gece geç saatlerde Dikmen Caddesi ve ara sokaklara giren Çevik Kuvvet polisinin bazı göstericileri gözaltına aldığı belirtildi. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, sosyal paylaşım sitesi twitterdaki hasabından Dikmen Caddesi’ndeki müdahale sırasında 7 vatandaşın gözaltına alındığını, 10 yaşındaki Alperen isimli bir çocuğun da gözaltında olduğunu bildirdi.



Eylemciler gazetecilere saldırdı



Bazı eylemcilerin olayları takip eden AA fotomuhabiri Mahmut Serdar Alakuş, DHA kameramanı Tahsin Güner ve İHA muhabiri Osman Özgan’ı darp ettiği belirtildi. Gazeteciler, hastanede tedavi edildikten sonra saldırganlardan şikayetçi oldu. Bu olaylar nedeniyle 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Bu arada Tunalı Hilmi Caddesi, Kennedy Caddesi, Tunus Caddesi ve Bestekar Sokak’ta toplanan göstericilere polis basınçlı su ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Atılan gaz kapsülleri ve basınçlı sudan, civarda bulunan apartmanlar ve işyerleri de etkilendi. Bazı işyerlerinin doğrudan hedef alındığı görüldü.