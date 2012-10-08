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Ankara'da plastik fabrikasında yangın

Plastik ambalaj üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında can kaybı olmazken, fabrika kullanılmaz hale geldi...

08 Ekim 2012 14:01

Ankara'nın Sincan ilçesinde, plastik ambalaj üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında can kaybı olmazken, fabrika kullanılmaz hale geldi.

Gece saat 01.30 sıralarında başlayan yangın, fabrikanın imalat bölümünde bulunan alkol, tiner ve boya kutularının patlamasıyla büyüdü. Patlamalar itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekipleri de geldi. TEDAŞ ve BEDAŞ görevlileri de tedbir amacıyla fabrikanın elektrik ve gazını kesti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadı.

4 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü.  yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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