-ANKARA'DA PKK'NIN HÜCRE EVİNE BASKIN ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Ankara, terör örgütü PKK'ya ait hücre evi ortaya çıkarıldı. 1 kişinin gözaltına alındığı hücre evde 1 kalaşnikof silah, bomba ve mühimmat ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Başkentte ''sansasyonel'' eylem yapmak amacıyla kırsaldan bir teröristi Ankara'ya gönderdiğini tespit etti. Teröristi yakın takibe alan polis, örgütün kırsaldan silah ve mühimmat gönderdiğini belirleyerek, önceki gün gece Yenimahalle'de söz konusu eve baskın düzenledi. Özel Harekat, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği ortak operasyon sonucu hücre evinde 1 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, kalaşnikof marka uzun namlulu bir silah, bomba ve çeşitli mühimmat ele geçirildi. Elde edilen silah ve patlayıcılar Polis Bölge Laboratuvarına gönderildi. Yetkililer, ele geçirilen teröristin terör örgütünün 30 Ekimde sona erecek sözde eylemsizlik kararının ardından talimata göre Ankara'da eylem gerçekleştireceğinin tespit edildiğini belirtti. Emniyet yetkilileri, hücre evinde ele geçirilen teröristin, bir süre önce Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarında bulunan yaklaşık 6 kilo ağırlığındaki patlayıcı ile ilgisinin olup olmadığının da araştırıldığını ifade ettiler.