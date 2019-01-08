Ankara'da PKK/KCK soruşturması: 32 gözaltı kararı

Ankara\'da, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Ankara\'daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 32 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği belirtildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce yürütüldüğü kaydedildi.



Haber: ANKARA, (DHA)