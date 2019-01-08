T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da PKK/KCK soruşturması: 32 gözaltı kararı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

08 Ocak 2019 13:48

ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Ankara\'daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 32 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği belirtildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce yürütüldüğü kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA ANKARA PKKKCKAnkara Cumhuriyet BaşsavcılığıPKKKCKAnkaraGözaltıAnkara Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24