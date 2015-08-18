Ankara'da PKK operasyonu

Ankara’da jandarmanın Yenimahalle ve Etimesgut'ta iki farklı adrese düzenlediği baskında 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK’nın gençlik şehir yapılanması adına faaliyet gösteren ve eylemlere karışanlara yönelik bir süre önce, Yenimahalle, Sincan ve Keçiören'de 2 ayrı operasyon gerçekleştirmişti.

Bu operasyonlarda toplam 5 kişi yakalanmış, adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanmış, bir kişi adli kontrol şartıyla, bir kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.