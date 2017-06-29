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Ankara'da pilotlara sinyal kesintisi uyarısı

sinyal kesintilerine karşı hazır olun!

29 Haziran 2017 13:55

Pilotlara, Ankara hava sahasının bazı bölümlerinde GPS sinyali kesintilerine karşı hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı.

Ankara hava sahasında uçan hava araçları için yeni bir NOTAM yani havacılara bilgilendirme notu yayınlandı. NOTAM’da Ankara’da bazı hava sahası bölümlerinde GPS olarak adlandırılan Küresel Konumlandırma Sistemi’nin sinyallerinin alınamadığı bildirildi. Bu konuda pilotlar uyarılarak ‘Ankara FIR (hava sahası) içerisinde uçuş düzenlenmekte olan hava aracı işleticilerinin GPS sinyal kesintilerine karşı müteyakkız olmaları tavsiye edilir’ denildi.

Bilgilerin yer aldığı NotamTR’de bu uyarılara verilirken, GPS kullanılarak yapılan yaklaşmalarda ise pilotların sinyal kesintilerine karşı hazır olmaları istendi. (DHA)

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NOTAMGPSAnkaraAnkara hava sahasısinyal kesintisi

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