Ankara'da pazartesi önlemi, iş makineleri sabah trafiğe çıkmayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının başlayacağı 19 Eylül Pazartesi günü, birimlere ait iş makinelerini 06.00 ile 10.30 saatleri arasında trafiğe çıkarmayacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, eğitim yılının ilk ders zilinin çalacağı 19 EylülPazartesi günü araç trafiğinin her zamankinden daha yoğun olacağı düşüncesiyle bazı önlemler aldıklarını belirttiler. Yetkililer, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Çevre Kontrol ve Koruma Daire Başkanlığı ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı’na ait kamyon, iş makinesi vb araçların sabah 06.00 ile 10.30 saatleri arasında trafiğe çıkarılmayacağını kaydettiler.



İlk gün okula gidişlerde servislerin hizmet vermediğini hatırlatan yetkililer, velilerin genellikle çocuklarını kendi imkanları ve özel araçlarıyla okula bırakmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, "Trafiğe ek yük getirecek bu durumu bir nebze de olsa rahatlatmak amacıyla alt ve üst yapım çalışmalarında kullanılan Belediye’ye veya Belediye’ye iş yapan taşeron firmalara ait ağır araçlar belirtilen saatlerde trafiğe sokulmayacak. Böylece eğitimin ilk gününde Büyükşehir Belediyesi olarak trafiğin rahatlamasına katkı sağlamış olacağız" dediler.