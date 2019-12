Ankara'da patlama: 6 ölü, 30'a yakın yaralı

T24

Olay yerinden fotoğraflar - GALERİ

Gökçek: Doğalgaz patlaması olamaz

ATO Başkanı Aygün: Patlama oksijen tüplerinden dolayı olabilir

Olay anında binada kaç kişinin olduğu bilinmiyor

Kızılay ve AKUT olay yerinde

Bakan Atalay, patlamanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Atalay, burada yaptığı açıklamada, Ostim'in Türkiye'nin gözbebeği iş merkezlerinden biri olduğunu söyledi.İş yerindeki patlamanın saat 11.00 dolayında meydana geldiğini ifade eden Atalay, ''Bunun teknik boyutları araştırılıyor, ama şimdi bizim için önemli olan patlama sonucu çok can kaybı olmasın, dileğimiz temennimiz ve çalışmamız bunun için. Maalesef şu ana kadar dört çalışanımız hayatını kaybetti.'' dedi.Atalay, bütün imkanların seferber edildiğini belirterek, ''Ankara'nın, belediyemizin yoğun çalışması devam ediyor'' diye konuştu.Bakan Atalay, ''OSTİM Başkanımız burada, iş yeri sahibi Hasan Özkan'la da biraz önce görüştük. Onların da en önemli dileği bütün bunlar hallolur, önemli olan can kaybı olmasın, can kaybı az olsun'' dedi.''İnşallah bu enkazın altında, bu çalışmalar sonucu daha fazla can kaybı olmasın, can kaybı vermeyelim'' ifadelerini kullanan Atalay, şunları kaydetti:''Yaralı sayısı 26-27 civarında. Onlar acilen en hızlı şekilde hastanelere yetiştirildi. Bunlardan 4'ünün durumu biraz ağır görünüyor. Onlarla ilgili de doktorlarımız elinden geleni yapıyor. Bütün OSTİM, Ankara seferber oldu. Belediye Başkanlarımız, Valimiz hepimiz buradayız. Bu büyük bir kaza tabii...''Bakan Atalay, patlamanın nedeninin sorulması üzerine bu konuda erken bir şey söylememek gerektiğini belirterek, ''Bu konuda, gerçi iş yeri sahibinin bazı tahminleri var ama teknik çalışmayı da beklemek lazım. Onun için ben o konuda bir şey söylemeyeyim'' diye konuştu.Başka bir soru üzerine de Atalay, ''Enkaz altında çok kişinin olmadığı, birkaç kişiyi geçmeyeceği yönünde tahminler var'' dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin olayın yaşandığı yere gelerek yetkililerden bilgi aldı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de kendisine en kaz altında 5 kişi bilgisinin verildiğini söyledi. Gökçek ayrıca doğalgaz sıkışmasının bu patlamanın sebebi olamayacağını belirtti.Gökçek hidrolik pompa üreten tesiste bazı hatalar yüzünden bir patlama olabileceğini ihtimalinden bahsetti. Oksijen tüplerinden olabilme ihtimali var.ATO Başkanı Sinan Aygün de hastaneye gidenlerden 5-6 kişinin durumunun ciddi olduğunu belirtti. Aygün ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini anlattı. Aygün de patlamanın oksijen tüplerinden dolayı olabileceğini söyledi.Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ise, "Hastanelere intikal eden iki ölü, dördü ağır 24 yaralı var. Yaralılarımızın hastanelerde tedavileri devam ediyor. Olaydan sonra gerek sağlık ekipleri, gerek sivil savunma ekipleri olay yerine intikal ettiler. Valilik bünyesinde kurulan kriz masası çalışmalarına büyük bir dikkatle devam ediyor'' dedi.Görgü tanıkları olay yerinden çıkan bazı kişilerin arkadaşlarına ulaşamadığı için sinir krizi geçirdiğini belirtiyor. Olay anında ise kaç kişinin olduğu bilinmiyor.Binanın taşıyıcı kolanları dışında her yeri yıkılmış gibi görünüyor.Türk Kızılayı, Ankara Ostim'deki bir iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye uzman ekip gönderildiğini, ekiplerin hem arama kurtarma ekiplerine destek vereceğini hem de patlamadan etkilenenlere psikososyal destek sağlayacağını bildirdi.Büyükşehir Belediyesine bağlı 25 itfaiye aracı ile kurtarma ekipleri bölgede bulunuyor. Sağlık Bakanlığı 112 Acil Yardım yetkilileri de OSTİM'e ihbarın ardından 5 ambulansın sevk edildiğini bildirdi.AKUT ve Sivil Savunma da olay yerinde enkazda kurtarma çalışmalarına katıldı. Özel eğitimli köpekler de enkaz altında kalanları aramaya yardımcı olmak için bölgeye getirildi.Binanın bazı noktalarında gaz ve sıcaklık yüzünden köpeklerin çalışamadığı öğrenildi.