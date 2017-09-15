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Ankara'da patlama: 3 yaralı

Patlamanın doğalgaz ya da kimyasal kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor

15 Eylül 2017 17:57

Ankara'nın Çankaya ilçesi, Gaziosmanpaşa mahallesinde bulunan bir binanın en alt katında patlama meydana geldi. Olayda biri ağır 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının ardından polis, patlamaya ilişkin soruşturma başlattı. Patlamanın doğalgaz ya da kimyasal kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor.

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