T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da patenli gençlerin otobüsün arkasında tehlikeli yolculuğu

ANKARA'nın Gölbaşı İlçesi'nde bir EGO otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli 3 genç, hem kendileri hem de sürücüler için tehlike yarattı

25 Kasım 2018 23:24

ANKARA\'nın Gölbaşı İlçesi\'nde bir EGO otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli 3 genç, hem kendileri hem de sürücüler için tehlike yarattı.
Gölbaşı\'nda seyir halindeki bir EGO otobüsün arkasına tutunan patenli 3 genç, bu şekilde kayarak yolculuk yaptı. Yaklaşık 1 kilometre otobüsün arkasında tutunarak patenle kayan gençler, diğer sürücülerin kornalı uyarısına aldırmadan tehlikeli yolculuklarını sürdürdü. Gençlerin bu tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından telefonla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-3 gencin otobüsün arkasında tutunarak ilerlemesi

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA GölbaşıEGOGölbaşıYaklaşıkGençlerinGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 3Mustafa TURAPOĞLUANKARADHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24