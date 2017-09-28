Ankara'da park halindeki 6 araç alev alıp yandı

Can Mert ŞİMŞEK/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da park halinde olan bir araçta çıkan yangın, yanında bulunan 5 araca da sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu 6 araç alevlerin ve dumanların arasında yanarak kullanılamaz hale geldi.

Araç yangını, Ankara\'nın Çankaya İlçesi\'ne bağlı Söğütözü Mahallesi, Anadolu Bulvarı üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Ana yol kenarında bulunan boş bir arazide park halinde bulunan ve henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyonette çıkan yangın, yanında bulunan 5 araca sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu gökyüzü zifiri dumanhenüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu gökyüzü adeza zifiri dumanla kaplandı.

Araç yangınında benzin deposunun da alevler arasında kalması sonucu eyr yer patlamalar meydana gelirken, söndürme çalışmasına 3 itfaiye aracı müdahalede bulundu. Araçların yandığı alanın 50 metre kadar yanında benzin deposunun bulunması, itfaiyenin kısa sürede müdahale etmesi sonucu olası facianın eşiğinden dönüldü. Araç yangını, 30 dakika sonra kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ancak araçlar kullanılamaz hale geldi.

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