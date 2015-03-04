Ankara'da Özgecan eylemine iğrenç saldırıya karşı binlerce imza

Mersin'de katledilen Özgecan Aslan için 'toplu ulaşımda kart basmama' eylemi yapan kadınların Facebook'ta paylaştıkları görüntünün altına EGO şoförü B.S.A.'nın hesabından yazdığı öne sürülen, "Bu a...a çaktıklarımı şiddetle değil de s... s... öldüreceksin" ifadeleri sonrasında hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO’da çalışan şoför B.S.A.’nın Mersin’de hunharca katledilen Özgecan Aslan için toplu taşıma aracında kart basmama eylemine katılan kadınları çok ağır küfürlerle ölümle tehdit etti.

Şoföre karşı imza kampanyası başlatılırken, EGO Genel Müdürlüğü de, “Hesabım çalındı ben yapmadım” savunmasına sığınan çalışanı hakkında soruşturma başlattı.

Mersin’de vahşice öldürülen Özgecan Aslan için bir belediye otobüsünde ‘kart basmama’ eylemi yapan bir grup kadın, görüntüleri de 17 Şubat’ta sosyal medyadan paylaştı.

Eylemin Facebook’taki görüntülerinin altına Büyükşehir Belediyesi EGO şoförü B.S.A.’nın hesabından yazılan küfür ve hakaret dolu sözlere tepki yağdı.



EGO şoförü B.S.A.’yı eleştirenler, sosyal medya üzerinden örgütlenerek change.org’da ‘EGO şoförü B.S.A.’nın işten çıkarılması’ için imza kampanyası başlattı. Kampanyaya 39 bin kişi katılarak, B.S.A.’nın işten çıkarılmasını talep etti. Bu sırada B.S.A., kendisi hakkında başlatılan imza kampanyası duyurusunun altına da yine hakaret içeren paylaşımda bulundu.

EGO’dan yapılan açıklamada, B.S.A.’nın konuya ilişkin yaptığı savunmasında, “mesajın atıldığı sosyal medya hesabının günler öncesinde çalındığını ve mesajı kendisinin atmadığını” ifadelerini kullandığı belirtildi.