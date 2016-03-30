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Ankara'da özel halk otobüsü bomba ihbarı üzerine durduruldu

Bomba imha uzmanları otobüste arama çalışmalarına başladı

30 Mart 2016 18:33

Ankara Akay Kavşağı’nda, içerisinde bomba olduğu ihbarı üzerine bir özel halk otobüsü durduruldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; yolcular polis eşliğinde otobüsten kontrollü şekilde indirildi. Atatürk Bulvarı’nın Kızılay istikameti trafiğe kapatıldı. Olay yerine emniyetin ilgili birimleri sevk edildi. Bomba imha uzmanları otobüste arama çalışmalarına başladı. İhbarın SMS yoluyla geldiği öğrenildi. Otobüste bomba uzmanları ve eğitimli köpekle yapılan inceleme sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Aramanın bitmesinin ardından Atatürk Bulvarı tekrar trafiğe açıldı. 

 

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