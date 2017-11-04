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Ankara'da otomobile ateş açıldı: 1 ölü, 5 yaralı

Ankara Pursaklar'da bir otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı

04 Kasım 2017 04:31

Ankara'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sülün Sokak'ta Kadir K'nin kullandığı 34 PD 9693 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, Muhammet B. idaresindeki 26 BN 023 plakalı otomobile çarptı. Devrilen otomobilin sürücüsü Muhammet B. ile araçtaki Burak C. ve Emre A. yaralandı. 

Saldırı sonucu Kadir K. olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Hazal K. ile Ahmet Ç. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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