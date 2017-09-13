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Ankara'da otomobil TIR'a çarptı; 5 kişi hayatını kaybetti

Otomobilin hız göstergesi yaklaşık 20 metre uzakta bulundu

13 Eylül 2017 16:34

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde park halindeki TIR'a otomobilin çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Hız göstergesi araçtan yaklaşık 20 metre uzakta bulundu.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Oktay Aslantaş (48) idaresindeki 41 YL 957 plakalı otomobil, Çamlıdere ilçesi Cankurtaran Rampası Su Deposu mevkisinde emniyet şeridinde park halinde bulunan Ahmet Ecer idaresindeki 01 ZF 404 tıra arkadan çarptı.

Ankara İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekiplerinin sevk edildiği kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Cemal (61), Sara (53), Selma (30) ve Seda Nur Aslantaş (19) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tırın altında sıkışan otomobilden çıkarılan cesetler, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tırın sürücüsünü gözaltına aldı.

Öte yandan çarpmanın etkisi ile otomobilin direksiyon simidi ve ön paneli araçtan fırlayarak yola savruldu.

Araçtan yaklaşık 20 metre ileriye fırlayan hız göstergesinde ibrenin, 170 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

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