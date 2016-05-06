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Ankara'da bir otomobil çöken yoldaki çukura düştü

İtfaiye ekiplerinin aracı düştüğü çukurdan çıkarma çalışmaları sürüyor

06 Mayıs 2016 14:40

Ankara’da ODTÜ’nün 100. Yıl Kapısı'na yaklaşık 500 metre mesafede sabaha karşı yol çöktü, park halindeki bir araç yaklaşık 3 metrelik çukura düştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre,  Çiğdem Mahallesi 1588. Sokak’ta bulunan Ortadoğu Konutları’nın önünde patlayan su borusu, yolun çökmesine neden olurken gürültüyle uyanan çevre sakinleri polis ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin aracı çukurdan çıkarma çalışmaları sürüyor.

ODTÜ Yolu olarak da bilinen Malazgirt Bulvarı için daha önce üç kez bakıma gidileceği açıklanmış, ancak Papa ve Putin’in gelişlerinin yanı sıra açıköğretim sınavları nedeniyle iptal edilmişti. 

 

 

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