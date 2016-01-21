Ankara'da otobüs devrildi: 25 yaralı

Ankara'dan Malatya'ya giden yolcu otobüsünün Elmadağ ilçesinde kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 34 yolcudan 25'i yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ankara'dan Malatya'ya giden Mehmet Ali Karakaplan idaresindeki 44 PE 333 plakalı yolcu otobüsünün yaptığı kazada, otobüste bulunan 34 yolcudan 25'i yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara ve Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.