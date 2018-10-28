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Ankara'da ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu

Suriyeli çocuğun cesedi, kafası parçalanmış halde bulundu

28 Ekim 2018 12:08

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki ormanlık arazide kafası parçalanarak öldürülmüş 15 yaşındaki Suriye uyruklu bir erkek çocuğuna ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Doğantepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ormanlık arazide kafası parçalanmış çocuk cesedi olduğunu gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden Cumali Elselim adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıkan çocuk cesedinde inceleme yapan polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

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