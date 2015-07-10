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Ankara'da ölümlü eylemden sonra, otoparklar ücretsiz oluyor!

Önceki gün 'otopark eylemi'nde meydana gelen olaylarda 1 kişi hayatını kaybetmişti

10 Temmuz 2015 20:52

Ankara'da önceki gün yol üstü otopark uygulaması nedeniyle kendi arabalarını park edememekten şikâyet eden kalabalık bir grup esnaf, yürüyüş yaptı. Eylem yapan esnafın üzerine ateş açıldı. Olayda 24 yaşındaki bir genç vurularak hayatını kaybetti. 

Bugün açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 15 Temmuz'dan itibaren yol kenarı otoparklarının tamamının ücretsiz hale getireceklerini açıkladı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Önümüzdeki haftadan itibaren paralı yol kenarı otoparkları kalmayacak. Yol kenarı otoparkları Ankara’da ücretsiz olacak” dedi. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ulus'taki Rüzgarlı Caddesi’nde otoparkçılar ve esnaf arasında dün meydana gelen olaylarda bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Gökçek,  “Önümüzdeki haftadan itibaren paralı yol kenarı otoparkları kalmayacak. Yol kenarı otoparkları Ankara’da ücretsiz olacak” ifadelerini kullandı.

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