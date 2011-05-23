Ankara'da olaylı oturma eylemi!

T24 - CHP Ankara İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapmak isteyen grup ile polis arasında arbede çıktı. Kendilerine taş ve sopa atan gruptakilere biber gazı ile müdahale eden polis on beş kişiyi gözaltına aldı.



İzmir'in Buca Belediyesine iş yapan taşeron bir firmada çalışırken sendikal faaliyetlerinden dolayı işten atıldığını savunan Batıgül Tunç ile beraberindeki grup, CHP Genel Merkezi önündeki oturma eyleminin ardından Kızılay Yüksel Caddesine geldi. Buradan oturma eylemi yapmak için Milli Müdafaa Caddesindeki CHP Ankara İl Başkanlığına yürümek isteyen gruptakiler, Atatürk Bulvarı girişinde oluşturulan polis barikatı ile durduruldu.



Polis, eylemin izinsiz olduğunu belirterek, anonslarla gruptakilerden dağılmalarını istedi. Eylemlerinde ısrar eden gruptakiler ise polis barikatını zorlayarak geçmeye çalıştı. Bunun üzerine güvenlik güçleri eylemcilere biber gazı ve gaz bombası ile müdahale etti. Müdahalenin ardından dağılan gruptakiler daha sonra Karanfil Sokakta barikat kurarak polise taş atmayı sürdürdü. Bu sırada çevredeki çok sayıda vatandaş biber gazından etkilendi.



Göstericilerin attığı taşın isabet etmesi sonucu bir polisin de yaralandığı olayların sonunda çevredeki iş yerlerine saklanmaya çalışan on beş gösterici gözaltına alındı.





