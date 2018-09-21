Ankara'da okulları soyan hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

ANKARA\'nın Yenimahalle ilçesindeki iki okuldan çöp sepeti, bank ve musluk çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yenimahalle ilçesindeki iki okulda son 5 ayda 5 kez hırsızlık gerçekleşti. Hırsızlık olaylarıyla ilgili harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, okullardaki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin, bir okuldan çöp sepetleri, kaynak makinası, bank, çok sayıda musluk ve kapı kolu başka bir okuldan ise yaklaşık 25 bin TL değerinde 2 televizyon, 1 fotokopi makinesi, 1 optik okuyucu, 1 masaüstü bilgisayar ve 50 musluk çaldığı tespit edildi.



ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerden Y.Y. ve K.Ş. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, çalıntı malları sattıkları yerleri polise göstermesi üzerine okullara ait bir fotokopi makinesi ve bir yazıcı alınarak okul yönetimine teslim edildi. Şüphelilerden Y.Y.\'nin 6 suç kaydının olduğu, K.Ş.\'nin de 10 suç kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



Görüntü Dökümü:

-Okuldan bank çalınması

-Şüphelilerin okulda gezmesi

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-