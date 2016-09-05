T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da okul açan IŞİD'liler tutuklandı

Gözaltına alınan 20 kişiden 16’sı tutuklandı

05 Eylül 2016 22:13

IŞİD’e yönelik yapılan operasyonlarda Ankara’da okul açan kişilerin de bulunduğu gözaltına alınan 20 kişiden 16’sı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 16'sı, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, 4 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğince sorgulanan 16 şüphelinin tamamı tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne götürüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 26 Ağustos'ta, Ankara'ya bağlı Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Keçiören, Altındağ ve Çubuk ilçelerindeki farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, Ulucanlar Caddesi'nde polisin baskın yaptığı kitabevi olarak bilinen 5 katlı bir binanın her katına şadırvan ve mescit yapıldığı, üst katların ise öğrenci yatakhanesi olarak düzenlendiği tespit edilmişti.

İçeride bulunan küçük yaştaki 22'si kız, 26 çocuk, ailelerine verilmek üzere, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiş, ‘kitabevi' adı altında faaliyet gösteren işletmenin sosyal medya üzerinden ilanla öğrenci aldığı, aileleri tarafından getirilen çocuklara örgüt faaliyetleri doğrultusunda verilen eğitim sonunda karne düzenlendiği belirlenmişti.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, dijital verilere de incelenmek üzere el konulmuştu.

ETİKETLER

ankaraışidokultutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24