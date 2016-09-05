Ankara'da okul açan IŞİD'liler tutuklandı

IŞİD’e yönelik yapılan operasyonlarda Ankara’da okul açan kişilerin de bulunduğu gözaltına alınan 20 kişiden 16’sı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 16'sı, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, 4 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğince sorgulanan 16 şüphelinin tamamı tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne götürüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 26 Ağustos'ta, Ankara'ya bağlı Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Keçiören, Altındağ ve Çubuk ilçelerindeki farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, Ulucanlar Caddesi'nde polisin baskın yaptığı kitabevi olarak bilinen 5 katlı bir binanın her katına şadırvan ve mescit yapıldığı, üst katların ise öğrenci yatakhanesi olarak düzenlendiği tespit edilmişti.

İçeride bulunan küçük yaştaki 22'si kız, 26 çocuk, ailelerine verilmek üzere, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiş, ‘kitabevi' adı altında faaliyet gösteren işletmenin sosyal medya üzerinden ilanla öğrenci aldığı, aileleri tarafından getirilen çocuklara örgüt faaliyetleri doğrultusunda verilen eğitim sonunda karne düzenlendiği belirlenmişti.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, dijital verilere de incelenmek üzere el konulmuştu.