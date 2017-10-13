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Ankara'da öğrenci servisi devrildi 4 öğrenci yaralandı

  Muhammet BAYRAM /ANKARA (DHA) - ANKARA'da iki öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si engelli öğrenci, 4 kişi yaralandı

13 Ekim 2017 13:59

 

Muhammet BAYRAM /ANKARA (DHA) - ANKARA\'da iki öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2\'si engelli öğrenci, 4 kişi yaralandı. 

Altındağ ilçesi Karapürçek mahallesinde meydana gelen kazada, Haydar Bektaş\'ın kullandığı 06 C 3658 plakalı öğrenci servisi, 272. Cadde ile 273 sokağının kesiştiği noktada, Şenol Aslan yönetimindeki 06 C 3409 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Bektaş\'ın idaresinde bulunan servis devrildi.  Kazada servis şoförü, servis rehberi ve iki zihinsel engelli çocuk yaralandı. Kazaya karışan diğer öğrenci servisinde bulunan 14 öğrenci kazayı yara almadan atlattı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


(FOTOĞRAF) 
 

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