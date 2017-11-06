Ankara'da Mustafa Tuna dönemi

23 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine istifa eden Melih Gökçek'in yerine, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna getirildi. AKP tarafından aday gösterilen Tuna, belediye meclisinde yapılan seçimde 136 oyun 104'ünü aldı.

Erdoğan'ın "metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası istifasını istediği belediye başkanlarından biri olan Gökçek, veda konuşmasında "Başarısız olduğum için değil, liderimizin isteği üzerine istifa ediyorum" ifadesini kullanmıştı.

"Kimseye zulmetmeyeceğiz"

Seçim sonuçlarının duyurulmasının ardından açıklama yapan Mustafa Tuna, "Temel felsefemiz dürüst, şeffaf ve adil yönetim. Kimseye zulmetmeyeceğiz" dedi. Tuna, şunları kaydetti:

"Bugün şahsıma gösterdiğiniz bu güvene layık olmaya sonuna kadar çalışacağımı bilmenizi istiyorum. İnşallah bundan sonra da hep beraber Ankaramıza güzel hizmetler noktasında çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizin daha iyi noktasına gelme noktasında çok önemlidir. Akıl bedava, herkesin aklına ihtiyacım var. Ortak akılla güzel hizmetlere vesile olacağımıza inanıyorum. Temel felsefemiz dürüst, şeffaf ve adil yönetim. Kimseye zulmetmeyeceğiz. Bizim uygulamalarımız bu yöndedir. Sizlerin desteğini de göreceğime inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum."

Mustafa Tuna kimdir?

1957 yılında Şarkışla'ra doğan Tuna, 1980 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 1982 yılında, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Yüksek Mühendis unvanı aldı.





Tuna'ya 1998 yılında, Su Kirlenmesi ve Kontrolü Bilim Dalında Üniversitelerarası Kurul tarafından doçent unvanı verildi.



Tuna, özel sektördeki uygulama çalışmalarına paralel olarak, çevre teknolojisi, altyapı planlaması ve mühendislik ekonomisi alanlarında da akademik çalışmalarını sürdürdü.



İTÜ Mezunları Eğitim Vakfının kurucu başkanı olan Mustafa Tuna, İnşaat Mühendisleri Odası üyesi, Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi üyesi.



2002 – 2007 yılları arasında Ankara Milletvekili olarak görev yapan Tuna, 29 Mart 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Sincan Belediye Başkanlığı'na seçildi.