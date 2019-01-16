Ankara'da mobilya fabrikasında yangın: 5 ölü, 5 yaralı (2)

5 SURİYELİ ÖLDÜ



Ankara\'nın Altındağ ilçesinde Sitelerde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, olay yerine gelerek incelemede bulundu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Ersoy, yangında 5 Suriye uyruklu işçinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Yangının binanın bodrum katında başladığını belirten Ersoy, \"Koltuk imalatı yapılan bir yer. Saat 18.00 sıralarında başlıyor yangın. O sırada 5 Suriyeli alt katta dumandan etkilenmemek için yukarıya kaçmış. Yangın da yukarıya ulaştığında 5\'ini de kaybettik maalesef. 3\'ünün kimliğini tespit ettik, diğerlerinin tespit çalışması sürüyor. Yangın şu anda kontrol altında\" dedi.