Ankara'da milyonlar harcanan Cumhuriyet Kulesi yıkılacak

Ankara'nın Keçiören semtinde bulunan Cumhuriyet Kulesi için mahkemenin yıkım kararı kesinleşti.



Danıştay Cumhuriyet Kulesi’yle ilgili son kararı verdi.

Ankara'nın Keçiören semtinde bulunan kule yıkılacak.

Kararın gerekçesinde imara aykırılığa ve ‘mania hattı’na vurgu yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hava uçuş ve imar planlarına aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı davayı kazanınca, 144 metrelik dev kulenin önümüzdeki günlerde yıkılması bekleniyor.

2002 yılında yapımına başlanan kule seyir terası olarak tasarlandı ve alt kısmında dükkanlar, üst katında ise bir restoran bölümü olması öngörüldü. Kulenin inşaatına devam kararı çıksaydı müze ve gösteri alanı gibi uygulamalar da olacaktı.

Şimdi Danıştay kararı sonrasında kule için yıkım ihalesi yapılacak ve yıkımın ardından bölgeye kimsesizler yurdu yapılacak.