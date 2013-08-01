T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da milyonlar harcanan Cumhuriyet Kulesi yıkılacak

Ankara'nın Keçiören semtinde bulunan kule yıkılacak

01 Ağustos 2013 10:48

Ankara'nın Keçiören semtinde bulunan Cumhuriyet Kulesi için mahkemenin yıkım kararı kesinleşti.
 
Danıştay Cumhuriyet Kulesi’yle ilgili son kararı verdi.

Ankara'nın Keçiören semtinde bulunan kule yıkılacak.

Kararın gerekçesinde imara aykırılığa ve ‘mania hattı’na vurgu yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hava uçuş ve imar planlarına aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı davayı kazanınca, 144 metrelik dev kulenin önümüzdeki günlerde yıkılması bekleniyor.

2002 yılında yapımına başlanan kule seyir terası olarak tasarlandı ve alt kısmında dükkanlar, üst katında ise bir restoran bölümü olması öngörüldü. Kulenin inşaatına devam kararı çıksaydı müze ve gösteri alanı gibi uygulamalar da olacaktı.

Şimdi Danıştay kararı sonrasında kule için yıkım ihalesi yapılacak ve yıkımın ardından bölgeye kimsesizler yurdu yapılacak.

ETİKETLER

cumhuriyet kulesiankarakeçiörenyıkımdanıştay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24