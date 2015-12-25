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Ankara’da metroya kart basmadan binmeye çalışan kişiye özel güvenlikten dayak!

Güvenlik, kişinin daha önceden de kart basmadan geçmeye çalıştığını iddia etti

25 Aralık 2015 10:25

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı özel güvenlik görevlileri Kızılay Metrosu’nda kart basmadan turnikeden geçmeye çalışan bir kişiyi darp etti. 6 güvenlik görevlisinin saldırısına uğrayan kişi emniyete giderek şikâyetçi oldu.

Cumhuriyet’in haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı özel güvenlikler, Kızılay Metrosu’nda  kart basmadan turnikeleri geçmeye çalışan bir kişiyi darp etti. Vatandaşlar, bu duruma tepki gösterince olaylar çıktı.

Kızılay Metro İstasyonu’nda dün sabah 35 yaşındaki oto tamircisi Cihan Ömer Ağca, kart basmadan metro turnikelerini geçmeye kalktı. Buna metrodaki özel güvenlikler engel olmaya çalıştı. Ağca, geçmekte ısrar edince tartışma yaşandı. Bunun üzerine 6 özel güvenlik görevlisi, Ağca’yı darp etmeye başladı.

Vatandaşlar dayağa tepki gösterirken, Ağca güvenlikler tarafından bir odaya kapatıldı. Ankaralılar, Ağca’nın odadan çıkarılmasını istedi. Vatandaşların tepkisi üzerine Ağca, odadan çıkarıldı ve serbest bırakıldı.Çankaya Emniyet Müdürlüğü’ne giden Ağca, güvenliklerden şikâyetçi oldu. Hastaneye götürülerek muayene edilen Ağca’nın bir gözünün altının aldığı darbe nedeniyle kızardığı görüldü.

Güvenlikler ise Ağca’nın daha önce de kartsız geçmeye çalıştığını, kadın güvenliklere küfür ettiğini iddia etti.

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