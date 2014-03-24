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Ankara'da mesai saatlerine yeni ayar

Ankara İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yeni çalışma saatlerinin 31 Mart 2014 Pazartesi gününden itibaren yeni düzenlemenin yapılacağı kaydedildi

24 Mart 2014 14:11

Ankara Valiliği ileri saat uygulaması nedeniyle Ankara’da kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre,  Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla başlatılan yaz saati uygulaması dünya genelinde 30 Mart 2014 Pazar gecesi 02.00’de saatlerin bir saat ileri alınmasıyla gerçekleştirilecektir. Ülkemizde ise yaz saati uygulamasına 30 Mart 2014 Pazar Günü yerine, 31 Mart 2014 Pazartesi Günü saat 03.00’de saatlerin bir saat ileri alınmasıyla geçilmiş olacaktır” denildi.

Ankara Valiliği’nin, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kaymakamlıklar ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gönderdiği genelgede, “Ankara İlinde 28 Ekim 2013 tarihinden itibaren uygulanmakta olan mesai saatleri, 31 Mart 2014 Pazartesi gününden itibaren yeniden düzenlenmiştir” ifadesi kullanıldı.

Ankara İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yeni çalışma saatlerinin 31 Mart 2014 Pazartesi gününden itibaren sabah 08.00-12.00, öğleden sonra 13.00-17.00 olarak düzenlendiği kaydedildi.

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