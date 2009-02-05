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Ankara’da mermi dolu poşet

Yenimahalle Korukent'te içinde yaklaşık 150 adet mermi bulunan bir poşet bulundu.

05 Şubat 2009 02:00

Yenimahalle Korukent'te içinde yaklaşık 150 adet mermi bulunan bir poşet bulundu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Yenimahalle Korukent Çayyolu Mahallesi İşbankalılar sitesi arkasındaki boş arazide dün öğle saatlerinde temizlik görevlisi tarafından içinde yaklaşık 150 adet mermi bulunan bir poşet bulundu.

Çevre güvenliği alındıktan sonra incelenen poşet içerisinden yaklaşık 100 adet kaleşnikof piyade tüfeği mermisi ile değişik çapta 50 adet tabanca fişeğinin çıktığı öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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