"Ankara'da listede adı olmayan iki kişiye oy kullandırıldı" iddiası

Ankara Çankaya Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi'nde, 2425 nolu sandıkta listede adı olmamasına rağmen bir sandık görevlisi "adı var" diyerek iki kişiye oy kullandırdığı iddia edildi.

Sol'un haberine göre; Ankara Çankaya Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi'nde, 2425 nolu sandıkta listede adı olmamasına rağmen bir sandık görevlisi "adı var" diyerek iki kişiye oy kullandırdığı öne sürüldü. Diğer sandık görevlisinin durumu farketmesiyle tutanak tuttulduğu, pusula ve zarf geçersiz sayılması için kenara ayrıldığı belirtildi.

Türkiye, Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere bugün sandık başında.

Seçimde, yurtiçinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 7 Haziran’da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran’da tamamlandı. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, bugün saat 17.00’ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.