Ankara'da kürtaj protestosuna sert müdahale!

Ankara'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önünde kürtaj eylemi yapan 27 kadın gözaltına alındı. Kadınlar, üst araması yapılıp elleri kelepçelendikten sonra emniyete götürüldü.

Halkevleri’ne üye bir grup kadın, ’AKP elini kadının bedeninden çek’ pankartı açarak Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı önünde eylem yaptı. Bakanlıktan bir yetkili ile görüşmek isteyen eylemciler, Aile ve Sosyal Politikalar bakanı Fatma Şahin ’in, Başbakan’ın kürtaj açıklamaları nedeniyle çıkıp bütün kadınlardan özür dilemesi gerektiğini belirtti. Bu talepleri kabul edilmeyen grup oturma eylemi başlattı. ’Başbakan elini bedenimizden çek’ sloganı atan kadınlar, Meclis’e yürümek istedi. Geniş güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet polisi, kadınların yürüyüşüne izin vermedi. Polis, kadınların direnmesi üzerine gözaltı yaptı. 27 kadın gözaltına alınarak polis araçlarına bindirildi.

Bu arada polis ile basın mensupları arasında da tartışmalar yaşandı. Gözaltına alınmak istenen kadınları görüntülemek isteyen basın mensuplarına polis sert müdahalede bulununca gerginlik yaşandı. Gözaltına alınan kadınlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu sırada olay yerine gelen CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen yaptığı açıklamada, "AKP’nin ileri demokrasi anlayışı bu. Yasal hakları olan bir eylem gerçekleştiren kadınlar şiddet uygulanarak zorla gözaltına alınıyor. Bu da AKP ’nin demokrasiden ne kadar anladığını gösteriyor" dedi.