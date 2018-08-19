Ankara'da kurban pazarında satış var memnuniyet yok

ANKARA\'da Kurban Bayramına az bir süre kala kentin en büyük kurbanlık satış noktası olan Yakacık Kurban Pazarı\'nda, kurbanlıkların yüzde 90\'nı satıldı. Ancak besicilerden bazıları zararına satış yaptıkları gerekçesiyle, alıcılar da fiyatları pahalı buldukları için durumdan memnun değil.



Ankara\'da bir çok farklı noktada kurulan kurban satış pazarlarının en büyüğü Yenimahalle Yakacık\'ta. Yaklaşık 500 çadır kapasiteli pazarda bu yıl yaklaşık 250 çadırda kurbanlık satışı yapılıyor. Besiciler maliyetlerdeki artış nedeniyle birçok kişinin artık besicilik yapmadığını bu nedenle pazara getirilen hayvan sayısında düşüş olduğunu belirtiyor.

ÇADIR KİRALARI BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Pazarda en düşüğü 10, en büyüğü ise 50 büyükbaş hayvan kapasitesine göre çadırlar bulunuyor. Çadır kiraları ise 15 günlüğü bin liradan başlıyor. Küçükbaş hayvanlarda da kapasitesine göre çatır kiraları değişiyor. Besiciler, besi maliyetleri dışında yol ve çadır maliyetlerinin de fiyatlara etkisi olduğunu söylüyor.

SATIŞ VAR HEYACAN YOK



Ağırlık olarak büyükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarda ilk göze çarpan pazarın boş olması. Besiciler kurbanlıkları sabit olan müşterilerine sattıklarını, dışarıdan gelen müşteri sayısında düşüş olduğunu bu nedenle pazarda heyecan olmadığını belirtiyor. Besicilerden bazıları getirdikleri kurbanların tamamını satmış. Bu satışların çoğu sabit müşteriler ile tanıdıklar aracılığıyla gelen müşterilere yapılmış. Kurbanlıkların tamamını satamayanlar ise müşteri beklemeye devam ediyor. Pazarda genel anlamda şikayet olsa da bazı besiciler satışlardan memnun olduğunu belirtiyor. Bu besicilerden Gümüşhane\'den gelen Hamza Özer, veteriner hekim olduğunu ve 5 yıldır kurban yetiştirdiğini belirterek, \"Dışarıdan gelen çok alıcı yok ancak satışlarımız iyi. Bizim sabit müşterilerimiz var satışları onlara yapıyoruz. 28 hayvan getirdik hepsini sattık. Tam olarak istediğimiz fiyatlarda olmasa da ona yakın fiyatlara sattık\" dedi.



\'BÜYÜK MARKETLERDE SATILAN KURBANLIKLARIN DİNİ KURALLARA GÖRE KESİLDİĞİNE İNANMIYORUM\'



Kırıkkale Keskin\'den gelen Kemal Uluyüz, besiciliğin baba mesleği olduğunu belirterek, büyük marketlerin kurbanlık satışı yapmasından şikayetçi oldu. 20 hayvandan 19\'nu sattığını söyleyen Uluyüz, şöyle konuştu: \"Kurban olacak hayvanların nitelikleri olmalı. Hayvanın ağzındaki kapağı atmış olması gerekir. Sırtında et olmalı. İnsanlar bildikleri kişilerden, kurbanlığı görerek almalı. Büyük marketler ne yapıyor? Bin 200 liraya hisse veriyor. Satılan bu hisse düve mi, inek mi, dana mı? Bunların fiyatları farklı. Alıcılar bunların hiçbirini bilmiyor. Dini kurallara göre kesiliyor mu? Kurbanlık kapağını atmış mı? Alıcıların bunlardan haberi yok. Kör mü, topal mı? Bunların hiçbirinden haberi yok. Ben marketlerde satılan kurbanlıkların dini kurallara göre kesildiğine inanmıyorum\" Uluyüz, maliyetlerin arttığını ancak aza kanaat ettiklerini belirterek, \"Çok şükür az da olsa kar ediyoruz\" diye konuştu.



\'SATTIK ANCAK ÖLÜ FİYATINA VERİYORUZ\'



30 yıldır besicilik yaptığını söyleyen Nesim Kızıl, \"Bir adım yol alamadım. Girdi mamulleri aldı başını gidiyor. Yem fiyatları yüzde yüz arttı. Mazot fiyatları ortada. Döviz kurları ortada. Besici ve küçük esnaf bitmiştir. Kurbanlıkları Kars\'tan getirdim. Sattık ama ölü fiyata veriyoruz. Daha elimde kurbanlık var. Bu şartlarda üreticiler para kazanamıyor\" dedi.

Kurban satışları bayram süresince devam edecek.

Görüntü dökümü:

-Hayvan pazarından genel görüntü

-Yapılan pazarlıklar

-Besiciler ile röp.

-Hayvanlardan görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)