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Ankara'da Kraliçe Elizabeth’in 91. doğum günü kutlandı

Kutlamaya katılan arasında Hulusi Akar, Abidin Ünal, Akif Çağatay Kılıç, Mehmet Şimşek ve Hayati Yazıcı da yer aldı

07 Temmuz 2017 00:24

İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth’in 91.yaş günü için, İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği resepsiyon düzenledi.

İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth’in 91.yaş günü İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve eşi Maggie Moore’un ev sahipliğinde elçilik konutunda düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Sputnik'te yer alan habere göre resepsiyona; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, büyükelçiler, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek resepsiyonda yaptığı konuşmada İngiltere ve Türkiye’nin NATO müttefiki olduğunu ve IŞİD’e karşı birlikte mücadele verdiğini söyledi.

​Şimşek, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişiklerin sadece iki ülke açısında değil, hem Avrupa’da hem de daha geniş bir coğrafyada istikrar, refah ve barış için çok kritik bir ilişki ve birliktelik olduğunu kaydetti. Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İngiltere’nin tutumuna da değinen Mehmet Şimşek, “İngiltere’nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası verdiği desteği unutmadık” dedi. Şimşek, darbe girişiminin ardından Türkiye’ye ilk bakan düzeyinde ziyaretlerden bir tanesinin de İngiltere’den geldiğini sözlerine ekledi.

​Bu yıl Ankara’da görev süresi dolan Büyükelçi Richard Moore da Kraliçe'nin doğum günü dolayısıyla düzenledikleri resepsiyonda misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Britanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok derin ve kapsamlı" diyen Moore, "Biz aynı zamanda NATO müttefikiyiz. 15 Temmuz’da Türkiye’nin demokrasine karşı yapılan darbe girişimine karşı duruşumuzla ne kadar sadık bir dost olduğumuzu kanıtladık” ifadelerini kullandı.

 

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