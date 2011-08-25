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Ankara'da korkutan yangın ANKARA (A.A) 

25 Ağustos 2011 19:43

-Ankara'da korkutan yangın ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Ankara Altındağ'da, otluk alanda çıkarak hızla yayılan yangında, iki gecekondu ile bir araç yandı. Alevlerin arasında kalan bir köpek de telef oldu.  Alınan bilgiye göre, Bağlariçi Mahallesi Kirazlıtepe Mevkisi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otların kuru olması nedeniyle hızla büyüyen ve gecekonduların bulunduğu alana sıçrayan yangın, mahalle sakinlerine korkulu dakikalar yaşattı. Hurdacılık yaptığı belirtilen Hayati Sönmez'in kullandığı iki gecekonduya sıçrayan yangın, evleri kullanılamaz hale getirdi. Sönmez'e ait 06 AUT 92 plakalı araç da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.  Alevlerin arasında kalan bir köpeğin de telef olduğu yangın, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi ve vatandaşların da desteğiyle daha da büyümeden söndürüldü.  Evi ve arabası yanan Hayati Sönmez, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirtirken, sorumluların bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.  Olay yerine gelen polis ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit etmek üzere inceleme başlattı. 

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