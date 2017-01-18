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Ankara'da korkutan patlama sesi

Patlamanın doğalgazdan kaynaklandığı, 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi

18 Ocak 2017 00:45

Ankara’da tapu kadastro lojmanlarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Esat Mahallesi Başçavuş Sokak’ta bulunan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü lojmanında doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, göçük altında bir kişinin bulunmadığını yaralanan kişilerin de durumunun ağır olmadığını aktardı. 

Bakan Ağbal'dan açıklama: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara Küçükesat'ta doğalgazdan kaynaklanan bir patlama meydana geldiğini, hafif yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını, enkaz altında kimsenin bulunmadığını bildirdi.

 

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