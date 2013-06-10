Ankara'da Kızılay Meydanı'ndaki göstericilere polis müdahale etti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Altınpark’ta yaptığı konuşmada, “eylemlere son verin” dedikten dakikalar sonra Kızılay’da polis müdahalesi başladı. Erdoğan, konuşmasında, “Ankara’da, Kızılay’da, Kuğulu Park’ta, şurada, burada oyuna gelen kardeşlerime sesleniyorum; Lütfen artık bu eylemlerinize son veriniz. Bakınız biz bugüne kadar sabırla buralara geldik” dedi. Başbakan konuşmasını bitirdikten sonra saatlerdir Kızılay’da olan eylemcilere polis müdahale etti.

Radikal gazetesinden Mehmet Bilber'in haberine göre, Polis Ankara’da biber gazı ve tazyikli su ile müdahalesine gerekçe olarak ‘Güvenlik güçlerine mukavemet’, ‘kamu malına zarar verme’, ve ‘yolların trafiğe kapatılması’nı gösteriyordu. Göstericiler dün polisin müdahale gerekçelerine zemin hazırlamamaya büyük özen gösterdi. Kızılay’da trafik zaman zaman aksasa da açık tutulmaya çalışıldı.

'Kalıcı işgal'e izin yok

Polis ayrıca çadır kurarak eylem yapmak gibi ‘kalıcı işgal’e de izin vermiyor. Bu sebeple eylemcilerin kurdukları çadırlar zaman zaman kaldırılıyor. Çevik kuvvet ekipleri ile birlikte 4 TOMA, 2 Akrep de dün Kızılay’da Atatürk Bulvarı üzerinde önlem aldı. Göstericileri izleyen polis, zaman zaman “Yaptığınız eylem kanun dışıdır” şeklinde anonslar ile göstericileri uyardı. Ancak saat 21.30’u biraz geçe müdahale oldu. Kızılay merkez dağılırken, ara sokaklarda müdahalelerin sürdüğü belirtiliyor.

4 gözaltı

Polis, göstericilerden biri İran uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.