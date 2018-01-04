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Ankara'da KHK ile kapatılan sendika yöneticilerine operasyon

67 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor

04 Ocak 2018 12:35

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonu'na bağlı 7 sendikada yöneticilik yapan 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "KHK ile kapatılan, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten Aksiyon İş Konfederasyonu'na bağlı 7 farklı sendikada yöneticilik yapan 15'i Bylock kullanıcısı toplam 67 şüpheli hakkında 04.01.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 12 ilde devam etmektedir" denildi.

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