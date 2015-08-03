Ankara'da KESK üyelerine polis müdahalesi

Yaklaşık 5 milyon memur ve emeklinin beklediği toplu sözleşme görüşmeleri bugün başladı. Ankara’da gerçekleşen görüşmelerden önce taleplerini açıklamak isteyen KESK üyelerine polis biber gazıyla müdahale etti.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen KESK üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yürümek için raylı taşıma sistemi Ankaray'ın AŞTİ istasyonu önünde toplandı. Emniyet yetkilileri, toplu sözleşme görüşmelerindeki taleplerini açıklamak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yürümek isteyen gruba izin vermedi.

Bunun üzerine KESK Genel Başkanı Lami Özgen, grubun yürüyüşüne izin verilmesi için emniyet yetkilileriyle bir süre görüştü. Görüşmeden sonuç alınamaması ve grubun dağılmaması üzerine, polis ekipleri gruba kalkanlarla ve biber gazıyla müdahale etti. Gruptakilerden bazıları gözaltına alındı.

Müdahalenin ardından gruptakiler ara sokaklara dağıldı.