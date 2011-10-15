-Ankara'da KESK üyelerinden meşaleli eylem ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - KESK üyeleri, Ankara'da meşaleli eylem yaptı. Yüksel Caddesi'nde toplanan grup, Meşrutiyet Caddesi'nden AK Parti İl Başkanlığı binasının bulunduğu sokağın başına kadar slogan atarak yürüdü. AK Parti İl Başkanlığı binasının önüne gitmelerine polis tarafından izin verilmeyen grup, binanın bulunduğu sokağın başında açıklamada bulundu. Grup adına açıklama yapan KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, iktidarın kendisine muhalif olan bütün toplum kesimlerini çeşitli gerekçelerle susturmaya ve baskı altına almaya çalıştığını ileri sürdü. Yapılan son zamlarla kamu emekçilerinin, işçilerin, köylülerin, küçük esnafın yoksulluk sınırını aşarak açlık sınırına doğru sürüklendiğini iddia eden Tombul, şöyle konuştu: ''Gün geçmiyor ki kamu emekçileri üzerinden sansasyon haberler yayılmasın. Daha dün 2008 sonrası işe giren kamu emekçilerinin emekli ikramiyesi alamayacaklarına dair haber tüm basında yer aldı. Bugün ise bir bakan cumartesiyi de normal mesai içerisine alan bir çalışma başlatacaklarını söyledi. Biz biliyoruz ki, hem işçiler hem de kamu emekçileri için Türkiye, haftalık çalışma süreleri açısından birinciliği kaptırmamaktadır. AK Parti iktidarı bir yasa çıkaracağı zaman ya olağanüstü koşullar döneminde çıkarmakta ya da TBMM'den aldığı kanun hükmünde kararname yetkisiyle mecliste ve toplumda tartıştırmadan yeni düzenlemeler yapmaktadır. Biz kamu emekçileri, işçiler olarak bulunduğumuz alanlarda AK Partinin toplumu daha fazla baskı altına almaması için yoğun çaba içerisinde olacağız. İş yerlerimizde aleyhimize yapılacak tüm düzenlemelere karşı örgütlenme çalışması içerisinde olacağız.'' Tombul'un konuşmasının ardından grup oturma eylemi yaptı.