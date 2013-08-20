Ankara'da KESK eylemine biber gazlı müdahale

Çalışma Bakanlığı önünde basın açıklamasının ardından Kızılay'a doğru yürüyüşe geçen KESK üyelerine biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi.

Toplu sözleşme sonuçlarını protesto etmek üzere Türkiye'nin değişik illerinden Ankara'ya gelen KESK üyeleri, AŞTİ önünde toplandıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yürüyerek basın açıklaması yapmak istedi.

Ancak polisin barikatı ile karşılaşan kalabalık engeli aşmak için polis ekipleri ile tartıştı.

Zorla barikatı geçen kalabalık basın açıklaması sonrası sonrasında bu kez de Kızılay'daki Güvenpark'a 'forum' adını verdikleri eylem için yürümek istedi.

Yine Çevik Kuvvet personelinin engeli ile karşılaşan kalabalık yürümekte ısrar etti. Bunun üzerine Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan (TOMA) önce su sıkıldı ardından da biber gazi ile grup dağıtıldı.

Polis ekipleri, sendikacıların bölgeden uzaklaşması için tedbirlerini sürdürüyor.