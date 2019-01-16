T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da kar yağışı kazalara neden oldu: 3 yaralı

Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da etkili olan kar yağışı, trafik kazalarını da beraberinde getirdi

16 Ocak 2019 10:57

Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da etkili olan kar yağışı, trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Keçiören ve Çankaya ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı kazada, 3 kişi yaralandı.
Başkent\'te gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, yağış nedeniyle görüş mesafesi de 30 metrenin altına düştü. Karla kaplanan yollar kazaları da beraberinde getirdi.
Keçiören ilçesinde saat 01.00 sıralarında Fatih Caddesi\'nden Kalaba yönünde giden Ahmet T. yönetimindeki 19 FB 864 plakalı otomobil, Fatih Köprüsü\'nün üzerinde kontrolden çıktı. Köprü ayağına çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü Ahmet T. ile yanındaki Ebru I. yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırarak tedaviye alındı.
Bu kazadan yarım saat sonra bu kez Çankaya ilçesi Ehlibeyt Mahallesi\'nde başka bir kaza meydana geldi. Çetin Emeç Bulvarı\'ndan Balgat yönüne giden Yusuf A. yönetimindeki 34 SB 4711 plakalı otomobil, karlı zeminde kayarak alt geçidin girişine çarptı. Kazada yaralanan Yusuf A., bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CanerFatih POYRAZANKARA DHA ANKARAKeçiörenBaşkentKentKarlaFatih CaddesiAhmetFBFatih KöprüsüKöprüEbruYaralılarYıldırım Beyazıt EğitimAraştırma HastanesiBuMahallesiEmeç BulvarıYusufSBKazada
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24