Ankara'da kar maskeli soygun güvenlik kamerasında

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da kar maskesi takarak bir kargo şubesinden çaldıkları çelik kasanın boş çıkmasının ardından, 2 saat sonra da PTT şubesinden 85 lira çalan 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen salı gecesi Çankaya ilçesinde meydana geldi. Otomobille ilçedeki bir kargo şubesinin önüne gelen 4 şüpheli, kar maskesi takarak içeri girip, çelik kasayı çaldı. Yoldan geçerken şüphelilerin otomobile kasa yüklediğini gören bir vatandaş tepki gösterdi. Şüpheliler bu kişiyi tehdit ederek araçla hızla uzaklaştı.

PTT SOYGUNU KAMERADA

Kasayı açtıklarında içinin boş olduğunu gören şüpheliler, olaydan 2 saat sonra da bu kez ilçedeki PTT şubesine gitti. Şubenin camını taşla kırarak içeri giren şüpheliler, para çekmecesinden 85 lira çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis ekiplerinin araştırması üzerine olayın gerçekleştirdiği tespit edilen D.A. ve kardeşi O.A. ile arkadaşları G.S. ve Y.S.K. dün akşam yapılan operasyonda, olayda kullandıkları otomobil ile birlikte yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Şüphelilerden D.A.\'nın \'hırsızlık, gasp, tehdit\' gibi suçlardan 53 suç kaydının olduğu ve 3 hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Diğer şüpheliler O.A.\'nın 19, G.S.\'nin 3 ve Y.S.K.\'nin de 21 suç kaydının olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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